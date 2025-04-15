Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в германском Штутгарте.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под восьмым номером. Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию. Следующий матч Шнайдер проведет с представительницей Бельгии Элизой Мертенс (без номера посева).
Шнайдер 21 год, она занимает 13-е место в мировом рейтинге, в ее активе четыре титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года.
Кудерметовой 27 лет, она занимает 51-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.
Турнир в Штутгарте проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012−2014).