Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте

Кудерметовой 27 лет, она занимает 51-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.