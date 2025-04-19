«Совершенно особенный человек». Как Шарапова стала одной из самых успешных звёзд планеты

Уже в 16 лет Шарапова начала преуспевать на корте. Она выиграла первый из своих 39 титулов WTA на турнире в Токио в сентябре 2003-го, после чего лишь набирала обороты. Определяющий прорыв в карьере Марии произошёл на Уимблдоне-2004. 17-летняя россиянка в финале сенсационно победила Серену Уильямс, которая к тому моменту успела выиграть 12 турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. Следующий мэйджор Мария взяла на US Open — 2006, затем был триумф на Australian Open — 2008. Дольше всего пришлось ждать успеха на грунтовом «Ролан Гаррос», но он в итоге покорился россиянке дважды в 2012-м и в 2014-м. Именно в Париже она наконец-то собрала карьерный «Шлем», что в Открытую эру удавалось только Маргарет Корт, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Штеффи Граф и Серене Уильямс. Шарапова пять раз забиралась на лидирующую позицию в рейтинге WTA и в общей сумме провела 21 неделю в статусе первой ракетки мира.