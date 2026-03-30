Пиклбол: суть игры, правила и отличия от падел-тенниса

Пиклбол — это игра на небольшой площадке с ракеткой и легким пластиковым мячом. В нее играют один на один или парами, а правила проще, чем в большинстве ракеточных видов спорта. Ниже — как все устроено и с чего начать.
Кратко по сути:
- Пиклбол появился в США в 1965 году.
- Играют один на один или парами, чаще — в парах.
- Подача выполняется снизу и по диагонали.
- После подачи мяч должен по разу отскочить на каждой стороне.
- Перед сеткой есть зона — ее называют «кухней». Из нее нельзя бить с лета.
- Игра идет до 11 очков с преимуществом в два.
- В России пиклбол только развивается, но уже есть клубы и турниры.
Что такое пиклбол и как появилась игра
Пиклбол отличается от тенниса прежде всего инвентарем и скоростью игры. Здесь используют твердую ракетку без струн и легкий пластиковый мяч с отверстиями, поэтому розыгрыши идут спокойнее и дольше.
Игру придумали в 1965 году в США, когда нужно было быстро организовать занятие без сложного инвентаря. Взяли базовые идеи из других ракеточных игр, упростили правила и сделали компактный корт. Формат оказался удобным — его легко повторить почти в любом зале или на открытой площадке.
Разница между пиклболом и падел-теннисом
Эти игры часто путают: и там и там компактная площадка и ракетки без струн. Но устроены они по-разному.
|Что сравниваем
|Пиклбол
|Падел-теннис
|Корт
|Открытая площадка без стен
|Закрытый корт со стеклом и сеткой
|Мяч
|Легкий пластиковый, с отверстиями
|Похож на теннисный, плотный
|Игра у сетки
|Есть зона, где нельзя бить с лета
|Ограничений у сетки нет
|Отскоки
|Только от пола
|Игра от стекла — обязательная часть розыгрыша
|Размер площадки
|Около 6 × 13 м
|Около 10 × 20 м
Правила игры в пиклбол
Правила в пиклболе проще, чем кажется. Достаточно понять несколько ключевых вещей — остальное быстро приходит в игре.
С чего начинается розыгрыш. Подача идет снизу и по диагонали. Удар выполняют ниже уровня пояса и стоят за задней линией.
Что происходит после подачи. Сразу играть с лета нельзя. Сначала мяч должен отскочить у принимающего, потом у подающего. Только после этого можно бить без отскока.
Что важно у сетки. Перед сеткой есть зона, из которой нельзя бить с лета. Мяч должен сначала коснуться пола.
Как считают очки. Очки получает только подающая сторона. Обычно играют до 11, но нужно выиграть с разницей минимум в два очка.
Формат игры. Играют один на один или парами. Чаще — парами: так розыгрыши дольше и интереснее.
Пиклбол в России: где поиграть и какие турниры проводятся
Пиклбол в России уже не редкость, но пока это нишевая история. Играть можно, но чаще в отдельных клубах или через сообщества.
Где попробовать:
- теннисные клубы, где добавили занятия по пиклболу;
- любительские сообщества — чаще в Москве и крупных городах — например, клубы «Своя Кухня» и Pro Pickleball;
- разовые тренировки и мастер-классы в вузах и спортцентрах.
С турнирами все только начинается. Они уже проходят, но пока нерегулярно. При этом направление развивают: проводят обучение тренеров и судей, обсуждают систему разрядов. В 2025 году пиклбол официально признали спортивной дисциплиной.
Вопросы и ответы
Ниже — короткие ответы на вопросы, которые обычно возникают перед первой игрой.
Нужен ли опыт в теннисе?
Нет. Он может помочь быстрее освоиться, но большинство начинают с нуля.
Сложно ли научиться играть?
Нет. Базу осваивают за одно занятие. Дальше уже дело практики.
Это тяжелая нагрузка?
Умеренная. Есть перемещения и выпады, но темп обычно комфортный. Если есть проблемы с суставами или сердцем, лучше начать спокойно и ориентироваться по самочувствию.
Что взять на первую тренировку?
Кроссовки с хорошим сцеплением, лучше для зала или корта — с подошвой, которая не оставляет следов. Ракетку и мячи обычно выдают на месте.
Это альтернатива теннису?
Скорее отдельная игра. У нее другой темп, другие правила и своя логика розыгрышей.