Пиклбол: суть игры, правила и отличия от падел-тенниса

Эта игра быстро затягивает даже без спортивного опыта: пиклбол не требует долгой подготовки, а правила понятны уже на первой тренировке.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина играет в пиклбол
Пиклбол — это игра на компактной площадке, в которую играют один на один или парамиИсточник: Unsplash

Пиклбол — это игра на небольшой площадке с ракеткой и легким пластиковым мячом. В нее играют один на один или парами, а правила проще, чем в большинстве ракеточных видов спорта. Ниже — как все устроено и с чего начать.

Кратко по сути:

  • Пиклбол появился в США в 1965 году.
  • Играют один на один или парами, чаще — в парах.
  • Подача выполняется снизу и по диагонали.
  • После подачи мяч должен по разу отскочить на каждой стороне.
  • Перед сеткой есть зона — ее называют «кухней». Из нее нельзя бить с лета.
  • Игра идет до 11 очков с преимуществом в два.
  • В России пиклбол только развивается, но уже есть клубы и турниры.

Что такое пиклбол и как появилась игра

Пиклбол отличается от тенниса прежде всего инвентарем и скоростью игры. Здесь используют твердую ракетку без струн и легкий пластиковый мяч с отверстиями, поэтому розыгрыши идут спокойнее и дольше.

Игру придумали в 1965 году в США, когда нужно было быстро организовать занятие без сложного инвентаря. Взяли базовые идеи из других ракеточных игр, упростили правила и сделали компактный корт. Формат оказался удобным — его легко повторить почти в любом зале или на открытой площадке.

Разница между пиклболом и падел-теннисом

Эти игры часто путают: и там и там компактная площадка и ракетки без струн. Но устроены они по-разному.

Что сравниваем
Пиклбол
Падел-теннис
Корт
Открытая площадка без стен
Закрытый корт со стеклом и сеткой
Мяч
Легкий пластиковый, с отверстиями
Похож на теннисный, плотный
Игра у сетки
Есть зона, где нельзя бить с лета
Ограничений у сетки нет
Отскоки
Только от пола
Игра от стекла — обязательная часть розыгрыша
Размер площадки
Около 6 × 13 м
Около 10 × 20 м

Правила игры в пиклбол

Правила в пиклболе проще, чем кажется. Достаточно понять несколько ключевых вещей — остальное быстро приходит в игре.

С чего начинается розыгрыш. Подача идет снизу и по диагонали. Удар выполняют ниже уровня пояса и стоят за задней линией.

Что происходит после подачи. Сразу играть с лета нельзя. Сначала мяч должен отскочить у принимающего, потом у подающего. Только после этого можно бить без отскока.

Что важно у сетки. Перед сеткой есть зона, из которой нельзя бить с лета. Мяч должен сначала коснуться пола.

Как считают очки. Очки получает только подающая сторона. Обычно играют до 11, но нужно выиграть с разницей минимум в два очка.

Формат игры. Играют один на один или парами. Чаще — парами: так розыгрыши дольше и интереснее.

Пиклбол в России: где поиграть и какие турниры проводятся

Пиклбол в России уже не редкость, но пока это нишевая история. Играть можно, но чаще в отдельных клубах или через сообщества.

Где попробовать:

  • теннисные клубы, где добавили занятия по пиклболу;
  • любительские сообщества — чаще в Москве и крупных городах — например, клубы «Своя Кухня» и Pro Pickleball;
  • разовые тренировки и мастер-классы в вузах и спортцентрах.

С турнирами все только начинается. Они уже проходят, но пока нерегулярно. При этом направление развивают: проводят обучение тренеров и судей, обсуждают систему разрядов. В 2025 году пиклбол официально признали спортивной дисциплиной.

Вопросы и ответы

Ниже — короткие ответы на вопросы, которые обычно возникают перед первой игрой.

Нужен ли опыт в теннисе?

Мужчина играет в пиклбол без опыта в теннисе
Для игры в пиклбол теннисный опыт не обязателенИсточник: Unsplash

Нет. Он может помочь быстрее освоиться, но большинство начинают с нуля.

Сложно ли научиться играть?

Нет. Базу осваивают за одно занятие. Дальше уже дело практики.

Это тяжелая нагрузка?

Умеренная. Есть перемещения и выпады, но темп обычно комфортный. Если есть проблемы с суставами или сердцем, лучше начать спокойно и ориентироваться по самочувствию.

Что взять на первую тренировку?

Кроссовки с хорошим сцеплением, лучше для зала или корта — с подошвой, которая не оставляет следов. Ракетку и мячи обычно выдают на месте.

Это альтернатива теннису?

Скорее отдельная игра. У нее другой темп, другие правила и своя логика розыгрышей.