Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.