Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте

Вчера в четвертьфинале Соболенко победила в двух партиях бельгийку Элизе Мертенс (29-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:1. Арина Соболенко трижды выходила в финал этого турнира и во всех проигрывала своим соперницам.