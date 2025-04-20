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Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня первая ракетка планеты встречалась с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини, занимающей шестую позицию в мировом рейтинге, и победила в двух сетах — 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 35 минут.

Вчера в четвертьфинале Соболенко победила в двух партиях бельгийку Элизе Мертенс (29-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:1. Арина Соболенко трижды выходила в финал этого турнира и во всех проигрывала своим соперницам.

В завтрашнем решающем поединке Соболенко сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (24).

Год назад чемпионкой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая на этот раз не играет.

Победительница нынешних состязаний в Штутгарте заработает 142,6 тыс. евро, 500 рейтинговых очков, а также получит электромобиль Porsche.