Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте

Сегодня первая ракетка планеты встречалась с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини, занимающей шестую позицию в мировом рейтинге, и победила в двух сетах — 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 35 минут.
Вчера в четвертьфинале Соболенко победила в двух партиях бельгийку Элизе Мертенс (29-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:1. Арина Соболенко трижды выходила в финал этого турнира и во всех проигрывала своим соперницам.
В завтрашнем решающем поединке Соболенко сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (24).
Год назад чемпионкой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая на этот раз не играет.
Победительница нынешних состязаний в Штутгарте заработает 142,6 тыс. евро, 500 рейтинговых очков, а также получит электромобиль Porsche.