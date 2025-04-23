Азаренко уступила на старте турнира WTA-1000 в Мадриде

В сегодняшнем поединке первого раунда белоруска встречалась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович (34) и уступила в двух партиях — 4:6, 2:6. В 1/32 финала сербка будет соперничать с россиянкой Екатериной Александровой (22).
Первой из белорусок на корты испанской столицы вышла Александра Саснович (110), которая сегодня проиграла в 1/64 финала американке Энн Ли (62) — 3:6, 2:6. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв американку Тайру Катерину Грант (356) — 6:1, 7:5 и шведку Мирьям Бьерклунд (549) — 6:3, 6:1.
Первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Мадриде со второго раунда, где ее соперницей будет россиянка Анна Блинкова (76). В 2021 и 2023 годах Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.
Нынешний мадридский турнир завершится 4 мая, его победительница заработает 985 тыс. евро и 1000 рейтинговых очков.