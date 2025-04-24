Азаренко вышла в ⅛ финала парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление в Мадриде со второго раунда, где ее соперницей будет россиянка Анна Блинкова. В 2021 и 2023 годах Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.