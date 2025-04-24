Азаренко вышла в ⅛ финала парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня в стартовом матче Азаренко и американка Эшлин Крюгер за полтора часа переиграли нидерландско-американский тандем Деми Схюрс / Эйжа Мухаммад — 6:4, 6:4. Во втором раунде Азаренко и Крюгер встретятся с российско-американским дуэтом Екатерина Александрова / Пейтон Стернс. Вчера в поединке 1/64 финала одиночного разряда Виктория Азаренко проиграла сербской теннисистке Ольге Данилович — 4:6, 2:6.
Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление в Мадриде со второго раунда, где ее соперницей будет россиянка Анна Блинкова. В 2021 и 2023 годах Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.
Нынешний мадридский турнир завершится 4 мая, его победительница заработает 985 тыс. евро и 1000 рейтинговых очков.