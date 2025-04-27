Швентек о том, чем займется в день отдыха: «У меня в планах книга, которую порекомендовала Хаддад Майя»

«Я еще не решила, потому что впервые остановилась в другом месте, и мне еще нужно освоиться в этом районе. Но, конечно, если будет хорошая погода, я просто прогуляюсь и отдохну. У меня в планах книга, которую порекомендовала Биа Хаддад Майя, а она всегда дает хорошие советы. Так что я надеюсь, что завтра хорошо проведу время», — сказала Швентек в интервью на корте.