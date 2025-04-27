Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швентек о том, чем займется в день отдыха: «У меня в планах книга, которую порекомендовала Хаддад Майя»

В субботу она обыграла Линду Носкову (6:4, 6:2) и теперь встретится с Дианой Шнайдер.
Источник: Спортс"

«Я еще не решила, потому что впервые остановилась в другом месте, и мне еще нужно освоиться в этом районе. Но, конечно, если будет хорошая погода, я просто прогуляюсь и отдохну. У меня в планах книга, которую порекомендовала Биа Хаддад Майя, а она всегда дает хорошие советы. Так что я надеюсь, что завтра хорошо проведу время», — сказала Швентек в интервью на корте.