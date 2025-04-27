Даниил Медведев по итогам «Мастерса» в Мадриде вновь станет первой ракеткой России

В случае поражения в следующем матче на турнире в Мадриде у Медведева останется 3 140 очков. Рублев, который ранее в третьем круге соревнования проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6), не сумел защитить чемпионский титул «Мастерса». По итогам турнира в его активе будет 2 580 очков, что не позволит ему сохранить место в топ-10 мирового рейтинга. Он покинет десятку сильнейших теннисистов мира впервые с сентября 2022 года.