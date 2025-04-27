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Бублик выбил Рублева с «Мастерса» в Мадриде и из топ-10 рейтинга

Выигравший мадридский Мастерс в прошлом году Рублев в трех сетах уступил казахстанскому теннисисту Бублику и опустился на 17-е место в live-рейтинге ATP.

Источник: Reuters

Первая ракетка России Андрей Рублев не смог защитить титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Мадриде и впервые с сентября 2022 года покинет первую десятку мирового рейтинга.

В 1/16 финала Рублев за полтора часа уступил представляющему Казахстан Александру Бублику (75-й в рейтинге) со счетом 4:6, 6:0, 4:6.

Рублев опустился в live-версии рейтинга ATP на 17-е место. Перед «Мастерсом» россиянин говорил, что его шансы второй раз подряд победить в Мадриде «очень малы».

Бублик выиграл у Рублева третью встречу из восьми. В ⅛ финала соперником Бублика будет чех Якуб Меншик (23-й) или американец Бен Шелтон (13-й).

Из россиян в одиночном разряде турнира остались Даниил Медведев (10-й) и Карен Хачанов (25-й).

Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область) и до 2016 года выступал за Россию.