Бублик выбил Рублева с «Мастерса» в Мадриде и из топ-10 рейтинга

Первая ракетка России Андрей Рублев не смог защитить титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Мадриде и впервые с сентября 2022 года покинет первую десятку мирового рейтинга.
В 1/16 финала Рублев за полтора часа уступил представляющему Казахстан Александру Бублику (75-й в рейтинге) со счетом 4:6, 6:0, 4:6.
Рублев опустился в live-версии рейтинга ATP на 17-е место. Перед «Мастерсом» россиянин говорил, что его шансы второй раз подряд победить в Мадриде «очень малы».
Бублик выиграл у Рублева третью встречу из восьми. В ⅛ финала соперником Бублика будет чех Якуб Меншик (23-й) или американец Бен Шелтон (13-й).
Из россиян в одиночном разряде турнира остались Даниил Медведев (10-й) и Карен Хачанов (25-й).
Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область) и до 2016 года выступал за Россию.