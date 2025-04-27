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Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Мадриде

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла второй матч на турнире WTA-1000 Mutua Madrid Open с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Lintao Zhang/Getty Images

В сегодняшнем поединке третьего круга первая ракетка планеты встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс, занимающей 28-е место в мировом рейтинге, и победила — 3:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась два часа. В 1/32 финала Соболенко переиграла россиянку Анну Блинкову (76-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет победительница встречи между представительницей Швейцарии Ребеккой Машаровой (153) и американской теннисисткой Пейтон Стернс (44). В 2021 и 2023 годах Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.

В парном разряде белоруска Виктория Азаренко и американка Эшлин Крюгер пробились в четвертьфинал. В первом раунде они победили нидерландско-американский тандем Деми Схюрс / Эйжа Мухаммад — 6:4, 6:4, а потом одолели российско-американский дуэт Екатерина Александрова / Пейтон Стернс — 3:6, 6:4, 10:5.

Нынешний турнир в испанской столице завершится 4 мая, его победительница заработает 985 тыс. евро и 1000 рейтинговых очков.