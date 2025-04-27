Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Мадриде

В сегодняшнем поединке третьего круга первая ракетка планеты встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс, занимающей 28-е место в мировом рейтинге, и победила — 3:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась два часа. В 1/32 финала Соболенко переиграла россиянку Анну Блинкову (76-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет победительница встречи между представительницей Швейцарии Ребеккой Машаровой (153) и американской теннисисткой Пейтон Стернс (44). В 2021 и 2023 годах Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.