Австралийского теннисиста отстранили на полтора года за допинг

ITIA уведомил Перселла о потенциальном нарушении антидопинговых правил 12 декабря 2024 года. Австралиец в тот же день попросил о добровольном временном отстранении, которое немедленно вступило в силу. Спортсмен признал факт нарушения и сотрудничал с антидопинговыми органами в ходе расследования, на основе чего ITIA на 25% облегчил наложенные на него санкции.