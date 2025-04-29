Австралийского теннисиста отстранили на полтора года за допинг

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил на своем официальном сайте о дисквалификации сроком на полтора года австралийского теннисиста Макса Перселла за неоднократные внутривенные инфузии объемом более 100 миллилитров.
Теннисист признался в получении двух внутривенных вливаний объемом более 500 мл 16 и 20 декабря 2023 года. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и теннисной антидопинговой программе (TADP), лимит на внутривенные вливания составляет 100 мл в 12-часовой период.
ITIA уведомил Перселла о потенциальном нарушении антидопинговых правил 12 декабря 2024 года. Австралиец в тот же день попросил о добровольном временном отстранении, которое немедленно вступило в силу. Спортсмен признал факт нарушения и сотрудничал с антидопинговыми органами в ходе расследования, на основе чего ITIA на 25% облегчил наложенные на него санкции.
Время, отбытое в рамках добровольного временного отстранения, засчитывается в срок дисквалификации, благодаря чему отстранение Перселла истечет 11 июня 2026 года. Спортсмен будет лишен призовых денег за турниры, в которых участвовал с момента первого нарушения антидопинговых правил (16 декабря 2023 года) до первой последующей отрицательной пробы (3 февраля 2024 года), его результаты за этот период аннулированы.
Перселлу 27 лет. В парах он выиграл Уимблдонский турнир 2022 года и Открытый чемпионат США 2024 года с соотечественниками Мэттью Эбденом и Джорданом Томпсоном соответственно. В одиночном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Перселл занимает 141-ю позицию (максимум — 40-е место), в парном — 12-ю (8).