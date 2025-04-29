Синнер снова встречается с девушкой из России? После тренировки уехал с 31-летней моделью

23-летний Синнер на восемь лет младше новой возлюбленной. Настоящее имя Лието — Лариса Тяка: она имеет осетинские и молдавские корни. Девушка родилась в Москве, но долгое время проживает в Монако, где могла познакомиться с итальянским теннисистом. По информации Chi, он как раз не так давно приобрел жилье в Монте-Карло, ранее проживая там в съемном помещении.