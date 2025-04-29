Синнер снова встречается с девушкой из России? После тренировки уехал с 31-летней моделью

Янник Синнер готовится к возвращению на международные турниры после трехмесячной дисквалификации за допинг. Похоже, во время вынужденной паузы итальянец начал отношения с 31-летней моделью Ларой Лието. Ранее теннисист встречался с другой россиянкой — Анной Калинской.
Что известно об отношениях
Дисквалификация Синнера завершится 4 мая — ему уже разрешено тренироваться в теннисных клубах, относящихся к национальным федерациям. Итальянец начал заниматься в Монте-Карло, где планировал поддерживать форму еще во время отстранения. На трибунах корта за ним наблюдало множество болельщиков, среди которых находилась 31-летняя российская модель Лара Лието.
Как сообщает издание Chi, перед тренировкой 29 апреля девушка с трибуны приветствовала членов штаба Янника — явный намек на знакомство с окружением первой ракетки мира. В конце занятия к ней подошел сам спортсмен: обнял, после чего они вдвоем удалились в ресторан теннисного клуба. Спустя час они снова появились вместе — сели в «ауди» итальянца и покинули территорию клуба.
Кто такая Лара Лието
23-летний Синнер на восемь лет младше новой возлюбленной. Настоящее имя Лието — Лариса Тяка: она имеет осетинские и молдавские корни. Девушка родилась в Москве, но долгое время проживает в Монако, где могла познакомиться с итальянским теннисистом. По информации Chi, он как раз не так давно приобрел жилье в Монте-Карло, ранее проживая там в съемном помещении.
Лара работает моделью и ранее находилась в отношениях с известными актерами. Какое-то время она встречалась с французом Оливье Мартинесом, который старше ее на 28 лет. В 2012 году она была девушкой американца Эдриана Броуди, который в 2025 году стал двукратным обладателем «Оскара». Он тоже намного старше российской модели.
Лието и Броуди долгое время находились в отношениях, разойдясь только в начале 2020-х — их перестали замечать вместе на официальных мероприятиях. Ранее девушка постоянно появлялась в компании американца на различных премиях и церемониях. Даже есть версия, что они познакомились во время Каннского кинофестиваля.
Осенью Синнер расстался с Калинской
Теннисист уже встречался с девушкой из России — теннисисткой Анной Калинской. О разрыве пары стало известно в конце осени 2024-го: спортсмены отписались друг от друга в соцсетях, а в боксе Янника во время Итогового чемпионата ATP находилась другая девушка — его бывшая Мария Браччини.
При этом в октябре появлялись слухи о скорой свадьбе Синнера и российской спортсменки. Издание DiPiu даже сообщило, что Янник якобы сделал предложение Анне во время вечеринки в Нью-Йорке в рамках Недели моды после победного для него US Open. Оба теннисиста опровергли эту информацию.
Дисквалификация Синнера завершится 4 мая — в феврале его отстранили на три месяца за употребление запрещенного стероида клостебола. Янник планирует вернуться в тур на «мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая. Итальянец уже 47-ю неделю является первой ракеткой мира.
Егор Сергеев