Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня в ⅛ финала лидер мирового рейтинга победила американскую теннистску Пейтон Стернс, которая находится на 44-й позиции, — 6:2, 6:4. В поединке за попадание в полуфинал будет соперничать с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк (36-й номер рейтинга WTA) и россиянкой Анастасией Потаповой (39). До этого белоруска переиграла российскую теннисистку Анну Блинкову (76) — 6:3, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (28) — 3:6, 6:2, 6:1. В 2021 и 2023 годах Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.