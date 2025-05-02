Впервые за шесть лет в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного россиянина

На следующей неделе ни одного российского теннисиста не будет в топ-10 рейтинга ATP впервые с 10 июня 2019 года.
Перед началом турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде Даниил Медведев занимал десятое место в мировом рейтинге, Андрей Рублев — восьмое. В Мадриде Медведев проиграл в ¼ финала норвежцу Касперу Рууду, а Рублев не смог защитить прошлогодний титул, уступив Александру Бублику из Казахстана в 1/16 финала.
В понедельник Рублев опустится на 17-ю строчку и впервые с сентября 2022 года покинет первую десятку мирового рейтинга. Рууд же вышел в финал и теперь поднимется на 10-ю строчку, обойдя Медведева.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,85 млн завершится 4 мая. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.
В финале Рууд сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия).