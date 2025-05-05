Калинская и Кирстя выиграли парный турнир в Мадриде! Оформили эффектный камбэк против Кудерметовой и Мертенс

Дуэт Анны Калинской и Сораны Кирсти обыграл пару Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале турнира WTA 1000 в Мадриде — 6:7 (10:12), 6:4, 12:10. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут, за это время победительницы один раз подали на вылет, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.
Бесконечный тай-брейк
Финал получился выгодным для российских болельщиков — независимо от исхода трофей парного разряда уехал бы в нашу страну. Правда, равной борьбы ждать было трудно — девушки по-разному дошли до решающего матча. Пара Кирстя/Калинская в полуфинале уверенно обыграла Си Сувэй из Тайваня и Елену Остапенко из Латвии — 7:6 (7:2), 6:4. А вот Кудерметова и Мертенс выступили не так убедительно против дуэта Виктории Азаренко (Белоруссия) и Эшлин Крюгер (США) — 4:6, 6:4, 10:8.
Тем не менее в финале все прошлые встречи забылись. Девушки по очереди взяли свои геймы, а потом обменялись брейками. Ненадолго вырваться вперед получилось у Калинской и Кирсти — они выиграли пятый гейм, но затем опять начались качели: ни одна, ни вторая пара никак не могли уверенно сыграть на подаче.
Прервать череду неудач удалось Кудерметовой и Мертенс. В 10-м гейме они наконец оказались сильнее и не отдали российско-румынскому дуэту сет — 5:5.
Девушки еще по разу успешно подали и ушли на тай-брейк. Он получился таким же, как весь первый сет — ровным и напряженным. Сперва лидировала пара Калинской — спортсменки не реализовали четыре сетбола подряд. Следом вырвались вперед уже Кудерметова и Мертенс, но забрали партию только с четвертой попытки. Она продлилась 1 час 12 минут, тай-брейк дошел до счета 12:10.
Камбэк
По ходу напряженного тай-брейка случился неприятный инцидент — догоняя мяч в одном из моментов, Калинская жестко упала на грунт. Россиянка не только испачкалась, но, по-видимому, больно ушибла колено и получила ссадину. Ненадолго появились опасения, что она не сможет продолжить встречу, однако Анне наложили два пластыря, после чего она вышла на корт.
И не зря — второй сет для боевой пары Калинской и Кирсти пошел совсем иначе. Хотя они отдали начало (Кудерметова и Мертенс выиграли свою подачу и следом оформили брейк), дальше российско-румынский дуэт полностью перехватил инициативу. Анна и Сорана забрали шесть геймов подряд, причем четыре из них — под ноль. Через 40 минут игра ушла в супертай-брейк.
Добивание
В нем все пошло чуть спокойнее. Дуэты были точны на подачах, за первые 11 розыгрышей лишь раз упустили свое — «отличились» Калинская и Кирстя. Но чуть позднее начался обмен ошибками, лишь усилившийся по мере приближения к искомым 10 очкам. Тогда же началась и самая упорная борьба — подачи на матч по очереди не удались у обоих дуэтов.
Все изменилось, когда обе пары добрались до «десяти». Российско-румынская пара при 9:10 ушла от поражения, а следом забрала три розыгрыша подряд. Кудерметова и Мертенс ничего не смогли противопоставить мощному камбэку Анны и Сораны. Супертай-брейк продлился 25 минут.
Для 26-летней Анны этот парный титул стал первым в сезоне и третьим в карьере.
Артем Белинин