Калинская и Кирстя выиграли парный турнир в Мадриде! Оформили эффектный камбэк против Кудерметовой и Мертенс

В нем все пошло чуть спокойнее. Дуэты были точны на подачах, за первые 11 розыгрышей лишь раз упустили свое — «отличились» Калинская и Кирстя. Но чуть позднее начался обмен ошибками, лишь усилившийся по мере приближения к искомым 10 очкам. Тогда же началась и самая упорная борьба — подачи на матч по очереди не удались у обоих дуэтов.