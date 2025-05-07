Россиянка заменит чемпионку Уимблдона на «тысячнике» в Риме

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не сможет сыграть на турнире категории WTA 1000 в Риме.
«Я очень старалась, но пока не готова. Рим, увидимся в следующем году», — написала Вондроушова, чемпионка Уимблдона 2023 года.
Вондроушова из-за травмы не выходила на корт с февраля.
В основной сетке чешку заменит лаки-лузер — россиянка Камилла Рахимова, которая накануне проиграла в финале квалификации. В первом круге Рахимова, 82-я ракетка мира, сыграет с китаянкой Ван Синьюй.
Турнир в Риме с призовым фондом €6 млн завершится 17 мая. Соревнования категории WTA 1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.