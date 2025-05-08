Касаткина после перехода в Австралию: «Родину не выбирают — это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо»

Для меня самой это не то чтобы сюрприз, но это все так очень быстро произошло. Я уже говорила в Чарлстоне в интервью, что мои представители пришли к Tennis Australia, спросили, есть ли какие-то варианты, заинтересованы ли они в этом. И спасибо Tennis Australia, они очень мне помогли, и Австралии спасибо, это очень классная страна.