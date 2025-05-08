Касаткина после перехода в Австралию: «Родину не выбирают — это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо»

— Не все поняли, откуда взялась Австралия — ты раньше тренировалась в Испании, апартаменты у тебя в Дубае. А тут откуда ни возьмись Австралия, как-то все запутано.
— Ну… Согласна. Не поспоришь (смеется).
Для меня самой это не то чтобы сюрприз, но это все так очень быстро произошло. Я уже говорила в Чарлстоне в интервью, что мои представители пришли к Tennis Australia, спросили, есть ли какие-то варианты, заинтересованы ли они в этом. И спасибо Tennis Australia, они очень мне помогли, и Австралии спасибо, это очень классная страна.
В моей картине мира с моими жизненными взглядами Австралия вписывается чуть ли не идеально. Поэтому я очень благодарна Австралии, что они меня приняли, что они вообще дали такую возможность и что я могу теперь называть это место своим домом. Да, жизнь так сложилась, что мне пришлось сделать такой выбор — но я рада, что этот выбор пал на Австралию, что все так сложилось.
— А почему именно к австралийцам пришли? Или был список? Первая — Австралия…
— На букву «А» (смеется).
Так получилось. На самом деле это нужно еще спросить у моего менеджера. Как я говорю, в сегодняшних реалиях, в моей ситуации мне нужно было что-то придумывать, чтобы жить спокойно и счастливо. Так, как я хочу жить. Австралия входит в число стран, где я могу чувствовать себя свободно и счастливо.
Так сложилось, что мой менеджер меня услышал и в этом направлении поработал. И сделал мне вот такой вот, я бы сказала, подарок.
— Я знаю кейсы из других видов спорта, где спортсмены меняют федерацию, но не получают паспорт той страны, которую представляют. Как у тебя? Есть ли у тебя австралийский паспорт?
— У меня еще нет австралийского паспорта. У меня пока только permanent residence (вид на жительство — Спортс«“). Чтобы получить паспорт мне нужно, естественно, пройти еще какой-то путь — как и все, кто хотят получить паспорт — нужно какое-то время там прожить, сдать тест на гражданство и так далее. Это то, что я собираюсь делать. Это лишь вопрос времени.
— К тесту на гражданство уже готовишься? Изучаешь историю Австралии? Или еще пока рано?
— Кстати, там же можно пройти на официальном сайте гавермента (англ. government — правительство — Спортс«“) пройти демоверсию. Я ее прошла, прикольно.
Я про Австралию не то чтобы ничего не знала — естественно, знала. И по тесту оказалось, что немало. Еще, конечно, нужно подтянуть знания, потому что я действительно хочу узнать больше про эту страну.
Конечно, к тесту готовлюсь. Не хочу ударить в грязь лицом (смеется).
— Кто-то еще из твоей семьи подавался?
— Нет, только я.
— Какие условия тебе предложили в Австралии? Я знаю, что они чуть ли не до 23 лет спонсируют теннисистов, оплачивают им тренеров, поездки, физиотерапевтов — у вас какая договоренность была?
— Ну мне уже не 23 (смеется). У них система, что на европейскую серию — «Ролан Гаррос», Мадрид, Рим, например — отправляют делегацию из какого-то количества тренеров. Физподготовка и физиотерапевты. И все, кто в сборной, могут прибегнуть к их помощи в любое время, когда захотят. Не захотят — могут не использовать. Я тоже имею доступ, если мне нужно будет — могу воспользоваться.
На какие-то оплаты или что-то — я этого не просила, у меня этого нет. То, что мне дали возможность выступать за Австралию — это уже огромное спасибо и я за это очень благодарна.
— У нас говорят: «Родина — это там, где ты родился». В Испании: «Родина — там, где тебе хорошо». Что тебе ближе?
— Я скажу, что родину не выбирают. Это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо.
— Ты с детства мечтала выиграть «Ролан Гаррос» и спеть гимн. Ты знаешь гимн Австралии?
— Пока не знаю. Но я его учу.
Я не считаю, что каждый должен знать гимн своей страны — каждый сам решает. Но для меня это дань уважения своей стране. Поэтому да, гимн я выучу.
Гимн России я знаю наизусть. Была у меня мечта — надеюсь, она все еще сбудется. В плане выиграть «Ролан Гаррос» и спеть гимн. Если это произойдет — я буду счастлива. Жизнь диктует свой сценарий по итогу. Я мечтала об одном, но, может быть, это произойдет немного по-другому (улыбается).
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