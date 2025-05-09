Сафина перестала работать тренером второй ракетки России спустя месяц

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина прекратила работу в качестве тренера российской теннисистки Дианы Шнайдер после двух турниров. Об этом Сафина сообщила телеграм-каналу «Больше».
«Огромная благодарность за поддержку, которую вы нам оказывали. Я завершила свое сотрудничество с Дианой. Искренне ей желаю удачи, семейного счастья и чтобы все ее цели и задачи были достигнуты», — сказала Сафина.
Вместе они работали в Штутгарте (выход во второй круг) и «тысячнике» в Мадриде (четвертый круг).
Шнайдер занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
В активе Сафиной 12 титулов WTA в одиночном разряде, серебро Олимпийских игр 2008 года, а также три финала турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» в 2008 и 2009 годах и Australian Open в 2009-м. Карьеру Сафина завершила в 2014 году из-за хронической травмы спины.