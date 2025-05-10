«Пока не возили дочек на турниры, возможно, на Уимблдон их возьмём». Медведев — в Риме

— Да, я знаю, что на матчах он себя ведёт своеобразно, у него часто проблемы с другими игроками. Но на тренировках, я так думаю, что у него ни с кем проблем нет. Во всяком случае, мы с ним нормально тренируемся, в принципе, уже даже за всю карьеру часто тренировались, может, там раз пять-шесть. Мы просто ждали результаты поединка, об этом говорит всегда тренер. Так вот, мы ждали результаты матча, и, когда Норри выиграл, это было довольно поздно. Тренер написал нескольким левшам, про которых он знал, что они не играют на следующий день. И одним из них был Муте. При том что он сам дальше играл как раз с левшой [Уго Умбером]. Он согласился, и мы отлично потренировались.