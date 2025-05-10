«Это чисто решение Динары». Диана Шнайдер прокомментировала завершение работы с Сафиной

— Ну, произошло на самом деле всё очень спонтанно. Как раз после матча в Мадриде с Игой Швёнтек Динара мне уже сообщила, что в Рим она со мной не поедет. Это было сугубо её решение не поехать со мной сюда. И потом, когда я уже писала на этой неделе отсюда, из Рима, какие дальнейшие условия продолжения работы и так далее, она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива, и тем более не со стороны моих родителей. Как все пишут: что они у меня отнимают все деньги. Такое просто отвратительно читать. Очень больно, что люди думают такое о моих родителях. На самом деле у меня с ними прекрасные взаимоотношения. Я чисто от всего сердца желаю, чтобы у всех были такие отношения, как у меня с родителями. Так что немножко больно такое читать, печально, потому что всё-таки родители — это моя опора, моя поддержка. Ну что тут поделать — так случилось, такие обстоятельства. И это чисто решение Динары. С моей стороны — я его уважаю и мне остаётся только это принять. Буду готовиться к следующему турниру и искать уже какие-то новые варианты. Я не знаю, что планирует Динара дальше — работать с кем-то ещё или не заниматься вообще тренерством. Но я ей только желаю удачи, если у неё вдруг есть какие-то предложения от других игроков.