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Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Риме

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Риме с призовым фондом 6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня в 1/16 финала первая ракетка планеты встречалась с представительницей США Софией Кенин, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке — 3:6, 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 8 минут. В стартовом матче Соболенко без особых проблем разобралась с россиянкой Анастасией Потаповой (34-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:2, а в игре за попадание в четвертьфинал будет соперничать с украинской теннисисткой Мартой Костюк (27). Год назад Арина Соболенко в финале римского турнира проиграла польской теннисистке Иге Свентек.

Нынешний турнир на грунтовых кортах итальянской столицы завершится 17 мая, его победительница заработает 1000 рейтинговых очков и 877,3 тыс. евро призовых.