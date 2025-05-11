Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня в 1/16 финала первая ракетка планеты встречалась с представительницей США Софией Кенин, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке — 3:6, 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 8 минут. В стартовом матче Соболенко без особых проблем разобралась с россиянкой Анастасией Потаповой (34-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:2, а в игре за попадание в четвертьфинал будет соперничать с украинской теннисисткой Мартой Костюк (27). Год назад Арина Соболенко в финале римского турнира проиграла польской теннисистке Иге Свентек.