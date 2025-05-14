Медведев о трехчасовом перерыве на матчболе: «Веришь, что одно очко может решить исход. Мне бы не было так обидно, если бы я проиграл сразу»

— Расскажи о последнем гейме до и после остановки игры. Вы продолжали играть, хотя лил сильный дождь.
— Дождь пошел сильно, может быть, на 15:15. Я видел, что он не хочет продолжать. Он, наверное, хотел завершить матч до дождя. А подавать в дождь тяжелее, поэтому я такой: окей, давай попробуем. И в итоге он выиграл это очко на 30:30, почти подал двойную, потому что дождь в глаза льет. Поэтому я не хотел останавливаться, но уже сильный дождь пошел, поэтому обидно, что это очко на 30:30 не взял.
Но вообще матч обидный, потому что, с одной стороны, близкий, с другой стороны, он, я считаю, все равно был лучше, но не всегда в теннисе и в спорте побеждает лучший, поэтому обидно. И то, что была эта остановка, еще обиднее, потому что, как спортсмен, веришь в камбэк, веришь, что одно очко может решить исход матча — и в итоге это очко я проиграл, поэтому еще обиднее. Мне бы не было так обидно, если бы я проиграл этот матч полностью сразу.
— Вернуться на корт спустя столько часов, чтобы доиграть матчбол, — это, наверное, было очень странно. Как ты к этому готовился?
— Да, нас еще переносили: сначала одно время назвали, потом еще полчаса, еще полчаса, еще полчаса — дождь. Поэтому разминался физически, я не знаю, что делал Лоренцо, но думаю, то же самое, потому что один раз мы уже почти начали идти на корт, и там вроде бы даже, я слышал, град пошел. Поэтому просто разминались физически, старался все равно настраиваться, потому что, как я говорю, одно очко может решить исход поединка, счет был близкий — и не получилось.
Наверное, в каком-то смысле, я считаю, легче играть этот матчбол, когда он у тебя, чем против, потому что я считаю, что не мог себе позволить пойти ва-банк, то есть играть наотмашь, потому что не простил бы себе, что нужно дать ему сыграть на матчболе. А у него как раз этот матчбол, потом «ровно», и он может дать себе ударить со всей силы, попробовать забить — и так и получилось. Поэтому обидно.
= Было ясно, что публика будет за него, это не сюрприз. Но это было как обычно или сегодня особенно раздражающе?
— Если честно, наоборот, меня, в принципе, нормально поддерживали. Там, как и во всех других матчах, даже не с итальянцами были на первом ряду какие-то люди, кричали оскорбления и все такое. Я немножко на это отреагировал в какие-то моменты. А так, наоборот, я считаю, была действительно хорошая атмосфера. Я играл в атмосферах, которые намного больше тебя стараются вывести из себя. Тут все было нормально, кроме некоторых людей, но стадион — сколько-то тысяч, а это 10 людей, — сказал Медведев в интервью «Больше!».
Медведев 3 часа ждал, чтобы проиграть. Дождь ливанул на матчболе.