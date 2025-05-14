Медведев о трехчасовом перерыве на матчболе: «Веришь, что одно очко может решить исход. Мне бы не было так обидно, если бы я проиграл сразу»

Но вообще матч обидный, потому что, с одной стороны, близкий, с другой стороны, он, я считаю, все равно был лучше, но не всегда в теннисе и в спорте побеждает лучший, поэтому обидно. И то, что была эта остановка, еще обиднее, потому что, как спортсмен, веришь в камбэк, веришь, что одно очко может решить исход матча — и в итоге это очко я проиграл, поэтому еще обиднее. Мне бы не было так обидно, если бы я проиграл этот матч полностью сразу.