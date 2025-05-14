Соболенко завершила выступление на турнире WTA-1000 в Риме

В заключительном четвертьфинале первая ракетка планеты проиграла в двух сетах олимпийской чемпионке китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь (8-й номер рейтинга WTA) — 4:6, 3:6. В полуфинале соперницей китаянки будет американка Кори Гауфф (3), победившая россиянку Мирру Андрееву (7) — 6:4, 7:6. На нынешних состязаниях в Риме Арина Соболенко обыграла россиянку Анастасию Потапову (34) — 6:2, 6:2, представительницу США Софию Кенин (31) — 3:6, 6:3, 6:2, украинскую теннисистку Марту Костюк (27) — 6:1, 7:6 (10:8). В 2024 году Арина Соболенко в финале римского турнира проиграла польской теннисистке Иге Свентек, которая на этот раз проиграла в 1/16 финала американке Даниэль Коллинз.