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Нишиока о зрителях на «Мастерсе» в Риме: «Мне кричали во время геймов “Давай, Суши!” и “Вперед, Китай!”

Ранее Якуб Меньшик во время встречи с Фабианом Марожаном в третьем круге предложил зрителям, которые мешали ему играть, покинуть трибуну. После победы он послал им воздушный поцелуй.

Источник: Спортс"

«Я видел такие случаи в Риме. Несколько лет назад я играл с [Лоренцо] Сонего и итальянские болельщики кричали мне: “Давай, Суши!” В этом году кто-то выкрикнул: “Вперед, Китай!” — тоже прямо по ходу гейма (он играл с Душаном Лайовичем — Спортс» «). Я понимаю, что это делают всего несколько человек, но в Риме такое происходит часто», — прокомментировал ситуацию, произошедшую на матче Меньшика, Нишиока.