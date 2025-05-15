Нишиока о зрителях на «Мастерсе» в Риме: «Мне кричали во время геймов “Давай, Суши!” и “Вперед, Китай!”

«Я видел такие случаи в Риме. Несколько лет назад я играл с [Лоренцо] Сонего и итальянские болельщики кричали мне: “Давай, Суши!” В этом году кто-то выкрикнул: “Вперед, Китай!” — тоже прямо по ходу гейма (он играл с Душаном Лайовичем — Спортс» «). Я понимаю, что это делают всего несколько человек, но в Риме такое происходит часто», — прокомментировал ситуацию, произошедшую на матче Меньшика, Нишиока.