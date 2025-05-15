Музетти вышел в в полуфинал на третьем «Мастерсе» подряд

Музетти обыграл соперника из топ-2 второй раз в карьере. Ранее его единственная победа (при девяти поражениях) была в 2023-м на «Мастерсе» в Монте-Карло — тогда он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (4:6, 7:5, 6:4).
Вообще 23-летний итальянец вышел в 20-й полуфинал в карьере (баланс — 6:13) и третий — в этом сезоне (1:1).
Теперь девятая ракетка мира встретится с Карлосом Алькарасом — он уступает ему 1:4 в личных встречах.
В понедельник итальянец поднимется в рейтинге минимум на одну позицию и обновит личный рекорд.