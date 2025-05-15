Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музетти вышел в в полуфинал на третьем «Мастерсе» подряд

Итальянец в четвертьфинале турнира в Риме победил вторую ракетку мира Александра Зверева со счетом 7:6 (1), 6:4.

Источник: Спортс"

Музетти обыграл соперника из топ-2 второй раз в карьере. Ранее его единственная победа (при девяти поражениях) была в 2023-м на «Мастерсе» в Монте-Карло — тогда он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (4:6, 7:5, 6:4).

Вообще 23-летний итальянец вышел в 20-й полуфинал в карьере (баланс — 6:13) и третий — в этом сезоне (1:1).

Теперь девятая ракетка мира встретится с Карлосом Алькарасом — он уступает ему 1:4 в личных встречах.

В понедельник итальянец поднимется в рейтинге минимум на одну позицию и обновит личный рекорд.