Итальянская теннисистка Паолини выиграла турнир WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала победу над американкой Кори Гауфф в финале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу посеянной на турнире под шестым номером Паолини. Гауфф имела четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
Паолини одержала вторую победу над Гауфф при двух поражениях. 29-летняя итальянка выиграла восьмой титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).