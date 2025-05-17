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Итальянская теннисистка Паолини выиграла турнир WTA 1000 в Риме

Итальянская теннисистка Паолини победила Гауфф в финале турнира в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала победу над американкой Кори Гауфф в финале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу посеянной на турнире под шестым номером Паолини. Гауфф имела четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

Паолини одержала вторую победу над Гауфф при двух поражениях. 29-летняя итальянка выиграла восьмой титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).