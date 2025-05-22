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Даниэль Коллинс: «Чтобы быть успешной в каком-то деле, очень важно самовыражаться. Я не тихоня и не из тех, кто плывет по течению»

"Чтобы быть успешной в каком-то деле, очень важно самовыражаться. В мире очень мало успешных людей, которые не могут быть собой.

Источник: Спортс"

Я считаю, что нужно быть собой. А я, в конце концов, боец. Я не тихоня и не из тех, кто просто плывет по течению. Я хочу добиваться успеха и знаю, что для этого нужно.

На этом уровне нужно уметь бороться, а суть борьбы — во внутренней энергии, в том, чтобы проявлять положительные, а иногда и отрицательные эмоции, злиться на себя, а потом преодолевать трудности.

В современном мире это иногда сложно из-за отвлекающих факторов, из-за того, что говорят и делают люди, из-за критики и всего прочего. Но если ты стараешься быть собой, борешься и выкладываешься по максимуму, результаты придут", — сказала Коллинс выхода в четвертьфинал в Страсбурге.