Даниэль Коллинс: «Чтобы быть успешной в каком-то деле, очень важно самовыражаться. Я не тихоня и не из тех, кто плывет по течению»

Я считаю, что нужно быть собой. А я, в конце концов, боец. Я не тихоня и не из тех, кто просто плывет по течению. Я хочу добиваться успеха и знаю, что для этого нужно.
На этом уровне нужно уметь бороться, а суть борьбы — во внутренней энергии, в том, чтобы проявлять положительные, а иногда и отрицательные эмоции, злиться на себя, а потом преодолевать трудности.
В современном мире это иногда сложно из-за отвлекающих факторов, из-за того, что говорят и делают люди, из-за критики и всего прочего. Но если ты стараешься быть собой, борешься и выкладываешься по максимуму, результаты придут", — сказала Коллинс выхода в четвертьфинал в Страсбурге.