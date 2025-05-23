Дмитрук не вышла в основную сетку открытого чемпионата Франции по теннису

В решающем поединке за выход в основной этап второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» белоруска, занимающая 221-е место в мировом рейтинге, проиграла французской теннисистке Кароль Монне, у которой 227-я позиция, — 4:6, 4:6. В первом раунде квалификации Дмитрук обыграла китаянку Сичжу Вэй (131-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 7:5, а затем также в двух партиях победила австралийку Мэддисон Инглис (155) — 7:5, 6:3.