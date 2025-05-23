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Дмитрук не вышла в основную сетку открытого чемпионата Франции по теннису

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук завершила выступление в квалификации отрытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В решающем поединке за выход в основной этап второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» белоруска, занимающая 221-е место в мировом рейтинге, проиграла французской теннисистке Кароль Монне, у которой 227-я позиция, — 4:6, 4:6. В первом раунде квалификации Дмитрук обыграла китаянку Сичжу Вэй (131-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 7:5, а затем также в двух партиях победила австралийку Мэддисон Инглис (155) — 7:5, 6:3.

Белоруска Александра Саснович (107) в первом круге переиграла россиянку Татьяну Прозорову (162) — 6:4, 6:3, а потом уступила итальянке Лукреции Стефанини (153) — 1:6, 6:1, 3:6.

Без участия в квалификации в столице Франции сыграют две представительницы Беларуси. Первая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/64 финала встретится с российской теннисисткой Камиллой Рахимовой (75), а Виктория Азаренко (73) будет соперничать с Яниной Викмайер (1133).

Матчи основного этапа «Ролан Гаррос» пройдут с 25 мая по 8 июня. Общий призовой фонд турнира составив 56,3 млн евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 млн евро.