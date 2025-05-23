Джокович о том, что ушел с 1:4 в матче с Арнальди: «После того как сломал ракетку, больше не проиграл ни одного гейма, приблизился к оптимальному состоянию»

Во втором сете я уступал 1:4 и после того, как сломал ракетку (улыбается), больше не проиграл ни одного гейма, приблизился к оптимальному состоянию, нашел психологическое и эмоциональное равновесие, и это помогло мне показать лучший теннис в самый нужный момент. Надеюсь, я смогу это сделать и в завтрашнем матче", — сказал Джокович в интервью на корте.