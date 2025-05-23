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Хачанов о поражении в Женеве: «Я недоволен своей игрой и поведением. Нужно научиться сдерживать пыл и быть более терпеливым»

Он уступил австрийцу в четвертьфинале в Женеве (6:4, 4:6, 4:6).

Источник: Спортс"

"К сожалению, я остался недоволен своей сегодняшней игрой и поведением. Мне не удалось контролировать эмоции так, как хотелось. Разочарование и гнев взяли верх. Побеждать и проигрывать можно по-разному. И я разочарован не только тем, что проиграл, но и тем, как я это сделал. И в теннисе, и в повседневной жизни мне нужно научиться сдерживать пыл и быть более терпеливым. Для меня это важный урок. Я учусь на своих ошибках.

Сейчас пора перезагрузиться и с позитивным настроем отправиться в Париж на один из моих любимых турниров. Спасибо тем, кто поддерживает меня и во время взлетов, и во время и падений ??", — написал Хачанов.