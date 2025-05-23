Карлос Алькарас: «Иногда я мечтаю играть как Ферреро. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас»

— Да, я видел фото, видео и нарезки его матчей, но не очень много. Судя по тому, что я слышал от других игроков, он был очень сильным, уверенно играл на задней линии. Он отлично принимал, но его главной сильной стороной было движение: он прекрасно двигался, и иногда я мечтаю играть как он. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас.