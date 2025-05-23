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Карлос Алькарас: «Иногда я мечтаю играть как Ферреро. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас»

— Какие у вас отношения с грунтом?

Источник: Спортс"

— Не скажу, что это мое любимое покрытие (смеется). Скорее это хард, но вырос я на грунте. Когда я начинал, я хотел играть только на грунте. Лет до 11−12 вообще не играл на харде! Грунт — особое покрытие для испанских игроков. Мне удалось повысить уровень игры на грунте, я чувствую себя уверенно, и мой стиль игры для него подходит. Мне получаю удовольствие от каждого матча на грунте, и, как только начинается травяной сезон, я скучаю по грунту!

— Ваш тренер Хуан Карлос Ферреро выиграл «Ролан Гаррос»-2003, когда вам было всего несколько недель. Вы смотрели его матчи в Париже?

— Да, я видел фото, видео и нарезки его матчей, но не очень много. Судя по тому, что я слышал от других игроков, он был очень сильным, уверенно играл на задней линии. Он отлично принимал, но его главной сильной стороной было движение: он прекрасно двигался, и иногда я мечтаю играть как он. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас.

Алькарас снял документалку, что путь к величию — это рабство, а его команда — тираны.