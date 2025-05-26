Потапова о камбэке в матче с Носковой: «Видимо это уже становится моей короночкой»

Ровно при 3:5 вокруг кончились матчи, вокруг стало тихо. Моя команда мне даже сказала об этом: все, звуков больше не будет, давай. При 2:5 я им говорила: я в полной отключке, не могу собраться, сама себя разобрала. А когда при 3:5 пошла за полотенцем, они мне: все, мы договорились, тишина, все для тебя, играй.