Потапова о камбэке в матче с Носковой: «Видимо это уже становится моей короночкой»

— Видимо это уже моим стилем становится, моей короночкой.
Линда — неудобный соперник, особенно для первого круга, особенно на «Шлеме». Наверное, самый неудобный из всех, кто мог мне достаться. Но в третьем сете, когда я с брейком вела, на 2:5 потом ушла, дело было в другом, ответ весьма простой.
Единственное, что мне не нравится на «Шлемах», и со мной наверняка будут согласны многие — это когда играешь на второстепенных кортах, а параллельно всегда идут матчи. Нужна невероятная концентрация. Я ощущала, что в третьем сете была уже близка к лимиту. Второй немного провалила Линда, я старалась держать себя в шорах, но в какой-то момент щелчок — и ты выключаешься.
Думаю, никто не может постоянно держать такую концентрацию — даже Рафа. Тем более, когда так сильно отвлекают всякие шумы. Хорошо, что удалось выбраться. Я знала, что умею включаться обратно. Получилось на нее надавить и выиграть.
Ровно при 3:5 вокруг кончились матчи, вокруг стало тихо. Моя команда мне даже сказала об этом: все, звуков больше не будет, давай. При 2:5 я им говорила: я в полной отключке, не могу собраться, сама себя разобрала. А когда при 3:5 пошла за полотенцем, они мне: все, мы договорились, тишина, все для тебя, играй.
Но вообще вопрос не в том, чтобы не отключаться, а чтобы быстро возвращаться. Я осознаю эту свою проблему — это первый шаг к победе над болезнью всегда.
— В Мадриде, когда вы ушли с матчбола на решающем тай-брейке, говорили нам, что в такие моменты уверены, что уже не упустите матч. Когда отыгрываете подачу на матч, та же история?
— Да, тут, когда ушла с 4:5 в третьем, уже знала: все, уже не знаю, что должно случиться, чтобы я проиграла матч. И она сильно расстроилась, что не смогла забрать, и я расправила плечи. Атлант расправил плечи и полетел вперед — это про меня сегодня, — сказала Потапова корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.