Рублев о тренерском штабе: «Каждый, кто сейчас работает в команде, будет со мной на “Ролан Гаррос”

«Каждый, кто сейчас работает вместе со мной в команде, будет здесь на турнире. Для меня не очень принципиально, чтобы все были на турнире и поддерживали меня. Это крупный турнир. Турнир “Большого шлема”. Вся команда работает и принимает в этом участие. Поэтому, как мне кажется, это само собой разумеется, что все будут. Это правильно. Это уважение друг к другу. Мы делаем вместе большую работу», — цитирует Рублева «Советский спорт».