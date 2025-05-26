Вероника Кудерметова о старте «Ролан Гаррос»: «Сейчас никакого давления, только твори. Будем творить!»

— Для кого-то может и нет логики, но я ее вижу, знаю. Просто были моменты в матче, которые я не приняла, отнеслась к ним негативно. Но можно и в плюс себе это записать: такой урок прямо перед «Шлемом», свежий. Вообще среди тех, кто здесь на таком большом турнире играет, мало у кого проблемы именно с теннисом. Больше зависит от головы, от состояния в конкретный день, — сказала Кудерметова корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.