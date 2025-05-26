Самсонова о 16-м месте в рейтинге силы на грунте: «Неплохо. Думаю, это корректно»

— Очень удивило. Даже не думала, что получится сыграть там так много матчей. Не ожидала такого вообще. Конечно, обидно финал проигрывать, но в целом очень рада, что до этого финала дошла.
— В нашем рейтинге силы на грунте перед «Ролан Гаррос» вы — 16-я.
— Неплохо. Думаю, это корректно. Я на грунте сейчас неплохо играю, хорошо себя чувствую.
Я же вообще выросла на грунте, так что изначально мне все знакомо, мне комфортно на этом покрытии. Поначалу трудно было адаптироваться на харде наоборот. А потом пришлось заново искать грунтовую игру — теперь вот снова получается, — передает слова Самсоновой корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.
Самсонова начнет «Ролан Гаррос»-2025 матчем с египтянкой Марией Шериф в понедельник.
Мирра в топ-5, Швентек не первая и даже не вторая. Рейтинг силы теннисисток на грунте.