Самсонова о 16-м месте в рейтинге силы на грунте: «Неплохо. Думаю, это корректно»

Я же вообще выросла на грунте, так что изначально мне все знакомо, мне комфортно на этом покрытии. Поначалу трудно было адаптироваться на харде наоборот. А потом пришлось заново искать грунтовую игру — теперь вот снова получается, — передает слова Самсоновой корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.