Азаренко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Франции по теннису

В стартовом поединке на парижских кортах «Ролан Гаррос» экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 75-е место в рейтинге WTA, разгромила бельгийскую теннисистку Янину Викмайер (1140-й номер мирового рейтинга) — 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 47 минут. В 1/32 финала Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Софией Кенин (30) и представительницей Франции Варварой Грачевой (72).
Ранее первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в игре 1/64 финала не оставила никаких шансов на успех российской теннисистке Камилле Рахимовой (86) — 6:1, 6:0. Во втором раунде соперницей Соболенко будет швейцарка Жиль Тайхманн (97).
Общий призовой фонд нынешнего French Open составляет 56,3 млн евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 млн евро и по 2000 рейтинговых очков. Год назад женский турнир выиграла польская теннисистка Ига Свентек, а у мужчин победил испанец Карлос Алькарас.