Азаренко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Франции по теннису

Общий призовой фонд нынешнего French Open составляет 56,3 млн евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 млн евро и по 2000 рейтинговых очков. Год назад женский турнир выиграла польская теннисистка Ига Свентек, а у мужчин победил испанец Карлос Алькарас.