Калинская о травме: «Очень тяжело играть, когда есть такой лимит. Думаю, если бы была здоровой, провела бы матч совсем иначе»

— Выглядело так, что вы больше мучились, чем играли, что вам было больно.
— Очень тяжело играть, когда есть такой лимит [физических возможностей]. Думаю, если бы была здоровой, провела бы матч совсем иначе. Грустно, что все так, но большего я сделать уже не могла.
— У вас была целиком замотана правая нога: от щиколотки до колена. Это что-то из старых травм или новое?
— Новое, буквально на прошлой неделе абсолютно неожиданно я проснулась — и мне больно наступать на ногу. Ничего серьезного в итоге, но толком не могла тренироваться. Каждый день мне лучше и лучше, но к матчу восстановиться не успела.
— Вопрос был играть вообще «Ролан Гаррос» или нет?
— В плане подготовки — да, точно так.
— В начале второго сета казалось, что все закончится намного быстрее, когда вы проигрывали 0:3, но потом вы сравняли, отыграли подачу на матч — зацепились героически.
— Старалась. Даже в таком состоянии, я была фактически на одной ноге, могла выиграть как минимум сет. Сейчас тяжело про позитив думать, но, на мой взгляд, это показывает, где мой реальный уровень, а где — других игроков.
— Во втором сете как раз внезапно включились французские зрители: стали ваше имя петь, болеть за вас очень громко. Вам это как будто батарейки перезарядило, вы несколько геймов между розыгрышами улыбались постоянно.
— Да, не ожидала даже, что меня так будут поддерживать. Они правда дали сумасшедшую энергию. Неожиданно и очень приятно, — сказала Калинская корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.