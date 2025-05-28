Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская о травме: «Очень тяжело играть, когда есть такой лимит. Думаю, если бы была здоровой, провела бы матч совсем иначе»

В первом круге «Ролан Гаррос» она уступила чешке 4:6, 5:7. Она вышла на матч с плотно затейпированной правой ногой ниже колена.

Источник: Спортс"

— Выглядело так, что вы больше мучились, чем играли, что вам было больно.

— Очень тяжело играть, когда есть такой лимит [физических возможностей]. Думаю, если бы была здоровой, провела бы матч совсем иначе. Грустно, что все так, но большего я сделать уже не могла.

— У вас была целиком замотана правая нога: от щиколотки до колена. Это что-то из старых травм или новое?

— Новое, буквально на прошлой неделе абсолютно неожиданно я проснулась — и мне больно наступать на ногу. Ничего серьезного в итоге, но толком не могла тренироваться. Каждый день мне лучше и лучше, но к матчу восстановиться не успела.

— Вопрос был играть вообще «Ролан Гаррос» или нет?

— В плане подготовки — да, точно так.

— В начале второго сета казалось, что все закончится намного быстрее, когда вы проигрывали 0:3, но потом вы сравняли, отыграли подачу на матч — зацепились героически.

— Старалась. Даже в таком состоянии, я была фактически на одной ноге, могла выиграть как минимум сет. Сейчас тяжело про позитив думать, но, на мой взгляд, это показывает, где мой реальный уровень, а где — других игроков.

— Во втором сете как раз внезапно включились французские зрители: стали ваше имя петь, болеть за вас очень громко. Вам это как будто батарейки перезарядило, вы несколько геймов между розыгрышами улыбались постоянно.

— Да, не ожидала даже, что меня так будут поддерживать. Они правда дали сумасшедшую энергию. Неожиданно и очень приятно, — сказала Калинская корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.