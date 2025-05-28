Фонсека о поддержке в первом матче на РГ: «Знал, что в Париже будет много бразильцев — многие здесь живут и приходят болеть. Думаю, из-за Гуги есть такая традиция»

— Ожидания, конечно, будут расти, и люди начнут говорить, сравнивать меня с другими игроками. Для моего ментального настроя важно окружать себя хорошими людьми, которые помогут мне сохранять правильный настрой. Я стараюсь совершенствовать свои привычки, быть рядом с теми, кто меня поддерживает, следить за здоровьем и не зацикливаться на ожиданиях. Пока мне удается справляться, но давление иногда будет возникать — это нормально, с этим нужно уметь работать. Я молод, и сейчас я впитываю весь этот опыт, учусь на этом уровне, в этой атмосфере, где ожидания будут только расти.