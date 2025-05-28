Кафельников связал вылет Медведева с «Ролан Гаррос» с финансовым благополучием

Экс-спортсмен связал неудачу соотечественника с финансовым благополучием. «Если бы не было миллионов на банковских счетах, он бы рвал и метал. Если бы все начал с нуля, образно говоря. Но сейчас его все устраивает. Это не критика, но раз все так, то ничего хорошего дальше не будет», — заявил Кафельников.