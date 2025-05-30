Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кудерметова о разгромной победе над Крейчиковой: «Все три гейма, которые я проиграла, вполне могла тоже выиграть»

Во втором круге одиночного «Ролан Гаррос» она разгромила Барбору Крейчикову (6:0, 6:3), а в первом круге парного вместе с Элизой Мертенс — Александру Панову и Жаклин Кристиан (6:0, 6:0).

Источник: Спортс"

— Три баранки за четыре сета в двух матчах дня — как у вас так получилось?

— Потрудиться пришлось все равно, конечно. В одиночке весь свой план на игру исполнила. Кстати, все три гейма, которые я в итоге там проиграла, вполне могла тоже выиграть. Но и так хорошо, ничего не скажешь.

— Что может быть еще лучше такого дня?

— Если в финале так сыграешь!

— Насколько сейчас вы ощущаете, что в паре способны вообще на все?

— Уровень у нашей пары правда очень высокий. Даже если что-то не получается, по среднему уровню мы выше многих других пар. Ожидания есть, да — будем работать, чтобы реализовать их, — рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.