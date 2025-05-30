Кудерметова о разгромной победе над Крейчиковой: «Все три гейма, которые я проиграла, вполне могла тоже выиграть»

— Три баранки за четыре сета в двух матчах дня — как у вас так получилось?
— Потрудиться пришлось все равно, конечно. В одиночке весь свой план на игру исполнила. Кстати, все три гейма, которые я в итоге там проиграла, вполне могла тоже выиграть. Но и так хорошо, ничего не скажешь.
— Что может быть еще лучше такого дня?
— Если в финале так сыграешь!
— Насколько сейчас вы ощущаете, что в паре способны вообще на все?
— Уровень у нашей пары правда очень высокий. Даже если что-то не получается, по среднему уровню мы выше многих других пар. Ожидания есть, да — будем работать, чтобы реализовать их, — рассказала Кудерметова корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.