Шнайдер о паре с Андреевой: «Мы сразу понимали, что вместе играть нам понравится и что мы будем успешными»

— Да это в одиночке статус сеяного больше играет роль. Приятно, конечно, но, например, на то же распределение, в какой день играть, не влияет, это в парном турнире по остаточному принципу почти всегда. Мне, например, третий день подряд играть: вчера одиночка, сегодня первый круг пары, завтра — второй. Хотя Мирре удобнее будет: сыграем пару, а третий раунд одиночки у нее на следующий день, — рассказала Шнайдер корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.