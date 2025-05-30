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Шнайдер о паре с Андреевой: «Мы сразу понимали, что вместе играть нам понравится и что мы будем успешными»

Сегодня они вышли во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Хейли Батист и Эшлин Крюгер — 6:3, 6:0.

— Вы с Миррой вернулись в паре сюда же, где взяли серебро Олимпиады. Поймали флешбэки?

— Корты-то те же, но вокруг все другое, публика другая, болельщики не по странам болеют, а за отдельных игроков, иначе все ощущается. Так что особо и нет флешбэков с Олимпиады.

— После Олимпиады и других успешных турниров уже понимаете, что можете плюс-минус какой угодно титул выиграть?

— Да, и мы буквально сразу это поняли, когда отыграли Олимпиаду. Не понадобилось долго к этой мысли приходить.

Просто чем дольше играем вместе, чем больше друг друга узнаем, у нас у самих уверенности больше, плюс соперники начинают больше волноваться перед матчами с нами. А в целом мы сразу понимали, что вместе играть нам понравится и что мы будем успешными.

— Вы четвертая сеяная пара — уже статус.

— Да это в одиночке статус сеяного больше играет роль. Приятно, конечно, но, например, на то же распределение, в какой день играть, не влияет, это в парном турнире по остаточному принципу почти всегда. Мне, например, третий день подряд играть: вчера одиночка, сегодня первый круг пары, завтра — второй. Хотя Мирре удобнее будет: сыграем пару, а третий раунд одиночки у нее на следующий день, — рассказала Шнайдер корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.