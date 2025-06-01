Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала парного турнира «Ролан Гаррос»

Андреевой 18 лет, она занимает шестое место в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. Шнайдер 21 год, она располагается на 11-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде, в ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года.