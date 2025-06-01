Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала парного турнира «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли представительниц Франции Диан Парри и Каролин Гарсию в четвертом круге парного турнира «Ролан Гаррос». Соревнования проходят в Париже.
Встреча закончилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу Андреевой и Шнайдер, россиянки посеяны под четвертым номером. В четвертьфинале они сыграют с победителем противостояния россиянки Анастасии Потаповой и сербки Ольги Данилович и Терезы Михаликовой из Словакии и британки Оливии Николлс.
Андреевой 18 лет, она занимает шестое место в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. Шнайдер 21 год, она располагается на 11-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде, в ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года.
В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает девятое место, Андреева — 14-е. В январе спортсменки в паре выиграли турнир в австралийском Брисбене, в марте стали победительницами турнира в Майами. В 2024 году Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.
«Ролан Гаррос» — второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. В прошлом году в женском парном разряде турнир выиграли чешка Катерина Синякова и американка Коко Гауфф.