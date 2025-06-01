Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

В сегодняшнем поединке ⅛ финала первая ракетка планеты встречалась с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 16-е место в мировом рейтинге, и победила — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 32 минуты. В игре за выход в полуфинал соперницей белоруски будет олимпийская чемпионка китаянка Чжэн Циньвэнь (7-й номер рейтинга WTA).
В первом круге белоруска победила российскую теннисистку Камиллу Рахимову (86) — 6:1, 6:0, затем также в двух партиях обыграла швейцарскую теннисистку Жиль Тайхманн (97) — 6:3, 6:1, а в 1/16 финала была сильнее сербки Ольги Данилович (34) — 6:2, 6:3.
Еще одна белоруска Виктория Азаренко (75) в матче 1/64 финала разгромила бельгийку Янину Викмайер (1140) — 6:0, 6:0, з затем уступила американской теннисистке Софии Кенин (30) — 6:7, 4:6. В первом раунде парного разряда Виктория Азаренко и Эрин Рутлиф из Новой Зеландии проиграли итальянскому тандему Ясмин Паолини / Сара Эррани — 2:6, 3:6.
Общий призовой фонд нынешнего French Open составляет 56,3 млн евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 млн евро и по 2000 рейтинговых очков. Год назад женский турнир выиграла польская теннисистка Ига Свентек, а у мужчин победил испанец Карлос Алькарас.