«Хочу отомстить». Арина Соболенко — о четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с Циньвэнь

«С ней всегда сложные матчи. Она отличный игрок, поэтому я ожидаю отличной битвы. Очень рада встретиться с ней в четвертьфинале. Хочу отомстить за последний матч, который у нас был, одержать победу после того, что произошло в Риме.



Признаюсь, я была довольно измотана после матча, который у нас был в Риме. На том турнире я играла, думая, что мне не стоило там выступать, что нужно немного отдохнуть перед “Ролан Гаррос”. Может быть, это потому, что корты там немного медленнее, и у неё было больше времени для подготовки ударов, но теперь я свежа и готова соревноваться», — приводит слова Соболенко Punto de Break.