Гауфф о причинах доминирования Соболенко: «Их много, но ее мощные удары, подача и боевой настрой — три основные»

— Вы не раз играли с Ариной, в том числе в финале US Open (в 2023-м, победила Гауфф — Спортс«“) и недавно на грунте. Что будет главным на этом покрытии и на этом турнире? Насколько важно сосредоточиться на себе, а не на противодействии ее игре?