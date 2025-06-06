Алькарас стал первым финалистом Roland Garros

Музетти 23 года, он располагается на 7-й строчке в мировом рейтинге. Итальянец выиграл два турнира ATP в одиночном разряде. В 2024 году он дошел до полуфинала Уимблдона, что является лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема. Музетти стал бронзовым призером Олимпиады в Париже и является двукратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.