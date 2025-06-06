Алькарас стал первым финалистом Roland Garros

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Карлос Алькарас стал финалистом Roland Garros после снятия с полуфинального матча итальянца Лоренцо Музетти. Турнир проходит в Париже.
Музетти, посеянный на турнире под 8-м номером, снялся с матча в четвертом сете при счете 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу Алькараса. Испанец получил 2-й номер посева на турнире.
В финале Алькарас сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером (1-й номер посева) и сербом Новаком Джоковичем (6). Из российских теннисистов лучший результат на турнире показал Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга.
Алькарасу 22 года, он является второй ракеткой мира. Испанец выиграл 19 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), включая четыре турнира Большого шлема: US Open (2022), Roland Garros (2024) и Уимблдон (2023, 2024). В 2024 году теннисист стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде.
Музетти 23 года, он располагается на 7-й строчке в мировом рейтинге. Итальянец выиграл два турнира ATP в одиночном разряде. В 2024 году он дошел до полуфинала Уимблдона, что является лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема. Музетти стал бронзовым призером Олимпиады в Париже и является двукратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.
Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 8 июня. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Алькарас. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).