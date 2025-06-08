Соболенко: «Условия в финале “Ролан Гаррос” были какой-то шуткой»

«Сильный ветер то усиливался, то стихал. Это было какой-то шуткой. Она била по мячу, а ветер добавлял скорости ударам, из-за чего я постоянно опаздывала. Кроме того, на грунте очень плохой отскок мяча, поэтому мне приходилось отступать, чтобы справляться с такими ударами», — сказала Соболенко на пресс-конференции.