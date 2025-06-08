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Соболенко: «Условия в финале “Ролан Гаррос” были какой-то шуткой»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила погодные условия в матче против американки Коко Гауфф в финале Открытого чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Белоруска уступила сопернице в трех сетах — 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Сильный ветер то усиливался, то стихал. Это было какой-то шуткой. Она била по мячу, а ветер добавлял скорости ударам, из-за чего я постоянно опаздывала. Кроме того, на грунте очень плохой отскок мяча, поэтому мне приходилось отступать, чтобы справляться с такими ударами», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

21-летняя Гауфф впервые в карьере стала чемпионкой «Ролан Гаррос». Она выиграла второй турнир «Большого шлема» после победы на US Open-2023.