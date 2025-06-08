Алькарас выиграл финал «Ролан Гаррос» за пять с половиной часов! Его битва с Синнером войдет в историю

В своей карьере Алькарас никогда не выигрывал матч с 0:2 (0−8). Синнер же уступил только два раза, ведя в две партии: Новаку Джоковичу и Карену Хачанову на US Open-2020. Впрочем, вряд ли кто-то из теннисистов думал об этой статистике. Синнер начал партию с брейка, но затем проиграл четыре гейма подряд. Казалось, что итальянец отдаст партию, чтобы сэкономить силы, но он продолжил сражаться в каждом розыгрыше, и судьба его отблагодарила. При счете 5:3 он добежал до практически идеального укороченного и заработал брейк-пойнт. Тут уже Карлос дал волю эмоциям и сделал ошибку по длине (5:4). Казалось, что вся борьба в третьем сете только начинается, но тут Янник практически без борьбы отдал свою подачу.