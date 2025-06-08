Алькарас выиграл финал «Ролан Гаррос» за пять с половиной часов! Его битва с Синнером войдет в историю

Испанец Карлос Алькарас продолжил свою великую победную серию в финалах турниров «Большого шлема». 22-летний теннисист выиграл пятый решающий матч из пяти, впервые в карьере отыгравшись со счета 0:2 по партиям. До этого у Карлитоса было восемь поражений подряд. Он смог защитить свой прошлогодний титул. Синнер же впервые в карьере проиграл решающую битву в финале ТБШ, хотя имел три матчбола на приеме в четвертой партии.
Предматчевые расклады
Перед началом финала Синнера считали фаворитом встречи, хотя в личке Алькарас вел 7:4. К тому же победил в последних четырех матчах. В прошлом году их противостояние в полуфинале «Ролан Гаррос» стало досрочным финалом. Тогда испанец закрыл итальянца в пяти сетах. По качеству тенниса тот матч получился одним из худших в противостоянии двух гениев. Но по накалу и драме — вполне на уровне. Алькарас проигрывал 1:2 по сетам, но затем включил свою магию на полную.
— Карлос — игрок, который делает меня лучше и заставляет работать на пределе возможностей, — говорил перед матчем Янник. — Мы оба стараемся понять, где нужно прибавить, чтобы в следующий раз сыграть лучше. Я считаю, что теннису или любому другому виду нужны такие противостояния. Наше может стать одним из них.
Алькарас, в полуфинале обыгравший Лоренцо Музетти за полтора часа, также уважительно прокомментировал противостояние со своим главным оппонентом. Напомним, что Синнер, в полуфинале провел на корте более трех часов против Новака Джоковича.
— В каком-то смысле Янник вдохновляет меня выкладываться на сто процентов в каждом матче, — заявил Карлос. — Глядя на него, я понимаю, как важно играть на таком высоком уровне на протяжении всего матча, просто чтобы иметь потом больше времени на восстановление. Я стараюсь делать так же. Стараюсь быть сконцентрированным по ходу всего матча. Посмотрим, насколько повлияет большее время на восстановление перед следующими матчами.
Безумие на корте
Понимая, что он в лучших физических кондициях, Алькарас задал сумасшедший темп с самого начала встречи. Уже в первом гейме Яннику пришлось отыграть три брейк-пойнта, но он все-таки открыл счет в партии. Затем на каждом гейме завязывалась сумасшедшая борьба. Карлос сравнял счет на 32-й минуте матча (2:2). А вот в пятом гейме Янник ошибся в решающий момент с форхенда, и Алькарас с пятого брейк-пойнта все же забрал подачу соперника.
Однако Синнер тут же оформил обратный брейк. Карлос включился только при 0:30, но было уже поздно (3:3). В седьмом гейме Янник впервые уверенно взял свою подачу, а в следующем — имел три брейк-пойнта. Алькарас отыгрался с 15:40, но чувствовалось, что он упустил нить игры. После девятого гейма испанец вызвал врача. Грунт попал ему в глаз, и после тщательного промывания Карлос вернулся на корт. Однако два раза ошибся справа с первого удара после подачи и позволил сопернику получить два сетбола на приеме. В этот раз отыграться не получилось, а счет по невынужденным ошибкам был 7:16 в пользу итальянца.
Правда, в прошлом году Синнер тоже выиграл партию у Алькараса, но тогда испанец тут же сравнял счет. В этот раз не получилось. Синнер сделал ранний брейк (2:0) и очень уверенно удерживал свою подачу (5:2). Однако с восьмого гейма Карлос заиграл очень чисто и агрессивно. В девятом гейме он выдал два фантастических приема и вскоре отыграл брейк. Синнер не выключился из игры и первым обеспечил себе тай-брейк, но следом Карлос забрал свою подачу под ноль (6:6). Но в мини-сете Синнер был максимально хладнокровен. Выиграл затяжной суперрозыгрыш при счете 3:2, а затем Алькарас ошибся на коронном дроп-шоте (5:2). Вскоре Синнер заработал четыре сетбола и закрыл партию.
В своей карьере Алькарас никогда не выигрывал матч с 0:2 (0−8). Синнер же уступил только два раза, ведя в две партии: Новаку Джоковичу и Карену Хачанову на US Open-2020. Впрочем, вряд ли кто-то из теннисистов думал об этой статистике. Синнер начал партию с брейка, но затем проиграл четыре гейма подряд. Казалось, что итальянец отдаст партию, чтобы сэкономить силы, но он продолжил сражаться в каждом розыгрыше, и судьба его отблагодарила. При счете 5:3 он добежал до практически идеального укороченного и заработал брейк-пойнт. Тут уже Карлос дал волю эмоциям и сделал ошибку по длине (5:4). Казалось, что вся борьба в третьем сете только начинается, но тут Янник практически без борьбы отдал свою подачу.
Карлос вернулся в игру, прервав серию Янника из 31 выигранного сета подряд на турнирах «Большого шлема». В Открытой эре больше выиграли только Роджер Федерер (36), Рафаэль Надаль и Джон Макинрой (по 35).
До последнего патрона
После того как Янник проиграл третий сет, казалось, что Алькарас перехватывает инициативу. Но в четвертой партии Синнер показывал фантастический теннис. Карлос соответствовал своему сопернику. Например, подал два эйса подряд в пятом гейме, но в какой-то момент Синнер перехватил инициативу. Взял свою подачу под ноль (3:3), а затем и выиграл четыре розыгрыша подряд на подаче соперника. Следом Янник ничего не позволил создать на своей подаче (5:3), и многим показалось, что развязка очень близка.
На приеме Синнер выиграл затяжной розыгрыш, деморализовав соперника. Следом Алькарас совершил двойную ошибку и не попал в корт из легкой ситуации — 0:40. И когда операторы уже стали показывать маму итальянца и членов его команды, Карлос как ни в чем не бывало выиграл пять розыгрышей подряд. Фантастика. Отыграть три матчбола с такой легкостью — невероятная история.
После такого финалисты вновь добрались до тай-брейка, на котором Карлитос продолжил клепать эйсы и показывать выдающийся прием. При счете 6:3 он принял навылет и перевел игру в решающий сет. В нем было не меньше драмы. Алькарас начал с брейка, а Синнер играл так, как будто у него закончился бензин. Когда надо было двигаться за ударами по углам, то итальянская карета превращалась в тыкву. Вновь сложилось ощущение, что это конец. Испанец повел 3:1, а при 4:2 с небывалой легкостью взял свою подачу. Как будто бы матч только начался.
Однако радоваться было рано. Синнер с трудом взял свою подачу, а затем выдал невероятный прием. Алькарас не добежал до суперукороченного, и итальянец получил двойной брейк-пойнт. Карлос засомневался, не было ли двойного отскока, но многочисленные повторы показали правильность решения арбитра. Так Синнер сравнял счет, и зрители увидели первый тай-брейк решающего сета турнира «Большого шлема» с 2019 года.
На нем болельщики ожидали что-то вроде 23:21 или 19:17, но у этого сюжета был свой поворот. Карлос делал один мини-брейк за другим и уже спустя 5 минут повел 7:0. В этот момент испанец показал, что такое идеальный теннис. Совершать такие рискованные, но в тоже время эффективные удары могут только большие чемпионы. Сделать еще одно чудо у Синнера не получилось. При счете 9:2 Алькарас обвел его невероятным ударом у сетки и упал на грунт.
Матч продолжался 5 часов 29 минут и стал самым длинным финалом в истории «Ролан Гаррос». Предыдущее достижение было у решающей битвы 1982 года (Матсом Виландером победил Гильермо Виласа за 4 часа 42 минуты). Также это второй по продолжительности финал в истории ТБШ. Новак Джокович выиграл Australian Open — 2012 у Рафаэля Надаля за 5 часов 53 минуты.
Впрочем, эра противостояния Алькараса и Синнера только начинается. На двоих они забрали семь из восьми последних «Шлемов» и, похоже, не собираются останавливаться.
Тимур Ганеев