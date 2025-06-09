Алькарас о том, как вдохновлялся Надалем: «Мне удалась такая ремонтада во многом благодаря той силе духа, которой нас научил Рафа»

— Думали ли вы о том, как в таких ситуациях действовал ваш коллега в финале «Уимблдона»-2008? Или, возможно, даже смотрели на табличку в его честь.
— На табличку не смотрел, но думал о ней и о Рафе. Мне удался такой камбэк, такая ремонтада — во многом благодаря той силе духа, которой нас научил Рафа. Тот матч в финале-2008 для всех нас — один из главных ориентиров.
Счастлив, что наш матч тоже войдет в историю: в историю «Ролан Гаррос», в историю «Больших шлемов». Когда так выкладываешься и в итоге побеждаешь — нет чувства сильнее, ощущение самые особенные, какие только можно представить. Конечно, всегда хочешь выиграть максимально просто, быстро — а не доводить до битвы на пять с половиной часов и чемпионского тай-брейка. Но мне не на что жаловаться.
Победа Алькараса на «Ролан Гаррос» — это величайший камбэк в истории тенниса.
«Многое было странно, безумно». Сам Алькарас объясняет ремонтаду.