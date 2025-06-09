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Алькарас о том, как вдохновлялся Надалем: «Мне удалась такая ремонтада во многом благодаря той силе духа, которой нас научил Рафа»

В решающем матче «Ролан Гаррос» он отыгрался с 0:2 по сетам и тройного матчбола против первой ракетки мира Янника Синнера.

Источник: Спортс"

— Думали ли вы о том, как в таких ситуациях действовал ваш коллега в финале «Уимблдона»-2008? Или, возможно, даже смотрели на табличку в его честь.

— На табличку не смотрел, но думал о ней и о Рафе. Мне удался такой камбэк, такая ремонтада — во многом благодаря той силе духа, которой нас научил Рафа. Тот матч в финале-2008 для всех нас — один из главных ориентиров.

Счастлив, что наш матч тоже войдет в историю: в историю «Ролан Гаррос», в историю «Больших шлемов». Когда так выкладываешься и в итоге побеждаешь — нет чувства сильнее, ощущение самые особенные, какие только можно представить. Конечно, всегда хочешь выиграть максимально просто, быстро — а не доводить до битвы на пять с половиной часов и чемпионского тай-брейка. Но мне не на что жаловаться.

Победа Алькараса на «Ролан Гаррос» — это величайший камбэк в истории тенниса.

«Многое было странно, безумно». Сам Алькарас объясняет ремонтаду.