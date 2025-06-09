Алькарас о том, как вдохновлялся Надалем: «Мне удалась такая ремонтада во многом благодаря той силе духа, которой нас научил Рафа»

Счастлив, что наш матч тоже войдет в историю: в историю «Ролан Гаррос», в историю «Больших шлемов». Когда так выкладываешься и в итоге побеждаешь — нет чувства сильнее, ощущение самые особенные, какие только можно представить. Конечно, всегда хочешь выиграть максимально просто, быстро — а не доводить до битвы на пять с половиной часов и чемпионского тай-брейка. Но мне не на что жаловаться.